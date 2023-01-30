Irak’ın kuzeyinden kaçan 2 PKK’lı terörist teslim oldu

Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da hudut karakoluna teslim oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü PKK’ya karşı operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken, örgütteki çözülme de hızlanıyor. Son olarak Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da hudut karakolumuza teslim oldu” ifadeleri kullanıldı.