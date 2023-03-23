İngiltere’de Nijeryalı politikacı organ kaçakçılığından suçlu bulundu

İngiltere’de, Nijerya Senatosu’nun eski başkan yardımcısı Ike Ekweremadu, organ kaçaklığı için komplo kurmaktan suçlu bulundu.

Nijeryalı bir politikacının kızı için İngiltere’de organ kaçakçılığı yapmayı planladığı ortaya çıktı. Başkent Londra’daki mahkeme, Nijerya’nın eski Senato Başkan Yardımcısı 60 yaşındaki Ike Ekweremadu, 56 yaşındaki eşi Beatrice Ekweremadu ve 50 yaşındaki doktor Obinna Obeta’yı Lagoslu bir kişinin organını almak için komplo kurmaktan suçlu buldu. Ekweremadu’nun böbrek nakli yapılmasını istediği 25 yaşındaki hasta kızı Sonia ise 14 saat süren mahkemede aklandı.

Adı açıklanmayan 21 yaşındaki Lagoslu şahıs, aylardır devam eden mahkemede Ekweremadus’un böbreğini almak amacıyla onu İngiltere’ye kaçırdığını öne sürmüştü. Esnaf olduğu belirtilen şahıs, çalışmak için İngiltere’ye getirilmek üzere Ekweremadus’un doktoru tarafından işe alındığını ifade etmişti. Geçtiğimiz yıl Londra’daki Royal Free Hastanesi’ne götürüldüğünde böbrek nakli için ülkeye getirildiğini anlayan şahıs, doktorların kendisine yapılan testlerin ardından uygun bir donör olamayacağını iletmesi üzerine hastaneden kaçtığını ve 3 gün boyunca sokakta kaldığını iddia etmişti. Şahıs daha sonra bir polis karakoluna giderek şikayette bulunmuştu.

Mahkemede Ekweremadus’un böbrek karşılığında 7 bin sterline kadar ödeme yapmayı planladığı belirtilmişti.

Söz konusu olayın ardından İngiltere’de 2015 Modern Kölelik Yasası kapsamında ilk kez organ kaçakçılığı davası görülmüş oldu. Ekweremadu, eşi ve doktorun karar duruşması 5 Mayıs’a ertelenirken yasaya göre suçlular müebbet hapis alabilir.

Böbrek bağışlamanın yasal olduğu İngiltere’de organ bağışı karşılığında para almak ise yasadışı kabul ediliyor.