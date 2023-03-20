İlkadım’da Ramazan ayı öncesi fırınlara denetim

İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaklaşan Ramazan ayı öncesi fırınlarda denetimi yaptı. Ekipler, fırınlarda ekmeğin gramajı, un depoları, hamur ve ekmek imalatında kullanılan malzemelerin hijyen kurallarına uygunluğunu inceledi.

İlkadım ilçesinde faaliyet gösteren 15 fırına yönelik gerçekleşen denetimlerde, fırınlarda hijyenik şartların uygunluğu kontrol edildi. Yapılan denetimlerde kurallara uygun hareket etmeyen 4 işyeri hakkında tutanak tutulurken, tespit edilen eksiklikleri tamamlamaları için süre verildi. Bu süre içerisinde eksikliklerini tamamlamayan işletmeler hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağı bildirildi. Gün içeresinde denetimlerine kaldırım işgaliyle devam eden zabıta ekipleri, Saadet Caddesi’nde yayalar ve engelli vatandaşların yürüme alanı olan kaldırımların bazı iş yerleri tarafından işgaliyle trafikte meydana gelen aksaklıklarında ortadan kaldırılması için esnafa tebligatta bulundu. Çok sayıda zabıta ve polis ekibinin katıldığı denetim olaysız şekilde sona ererken, denetimlerin kentin diğer ana arterlerinde de devam edeceği belirtildi.

“Amacımız halkımızın sağlığını korumak”

Denetimlerin amacının halk sağlığını korumak olduğunu belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş,” Ramazan ayımıza sayılı günlerin kaldığı bu mübarek günlerde zabıta ekibi arkadaşlarımız ilçemizde faaliyetlerini sürdüren fırınlarımıza yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ramazan boyunca rutin olarak devam edecek denetimlerden temizlik, hijyen ve gramajla alakalı kontroller en önemli önceliğimiz olacak. Kurallara uygun üretim yapan esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşımızı yakından ilgilendiren her konuda olduğu gibi gıda üretimi ve denetiminde de aynı hassasiyeti sürdüreceğiz” dedi.