İkna yoluyla 1 PKK terör örgütü üyesi daha teslim oldu

Terör örgütü PKK mensubu bir kişi daha ikna yoluyla telim oldu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; bugün PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensubunun 1989 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü öğrenildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2023 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 17’ye yükseldi.