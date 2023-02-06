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MSB: "Deprem bölgesinden kurtarılan vatandaşlarımız, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait ambulans uçaklarla Ankara ve İstanbul’a getirilerek tedavi altına alınıyor "
MSB: "Deprem bölgesinden kurtarılan vatandaşlarımız, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait ambulans uçaklarla Ankara ve İstanbul’a getirilerek tedavi altına alınıyor. Uçaklarımız yaralı tahliyesi ile bölgeye ulaştırılacak personel ve teçhizatın intikali iç
İkinci büyük deprem sonrası Elbistan'daki son durum böyle görüntülendi
Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğündeki ikinci deprem sonrası merkez üssü olan Elbistan'daki son durum gözler önüne serildi.
Asayiş 06.02.2023, 20:52