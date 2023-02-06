Son Dakika

İkinci büyük deprem sonrası Elbistan'daki son durum böyle görüntülendi

Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğündeki ikinci deprem sonrası merkez üssü olan Elbistan'daki son durum gözler önüne serildi.

Asayiş 06.02.2023, 20:52
İkinci büyük deprem sonrası Elbistan'daki son durum böyle görüntülendi

TIKLA İZLE

Yorumlar (0)