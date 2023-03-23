İki grup arasında çıkan kavgada bisiklet sayesinde bıçak darbesi almaktan kurtuldu

Iğdır’da iki grup arasında çıkan kavgada, şahıslardan biri kendini bıçak darbesinden elindeki bisiklet ile korumaya çalıştı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır Cumhuriyet Caddesi üzerinde iki grup arasından bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Şahıslardan biri bıçak çıkararak karşı tarafta bulunan üç kişiye salladı. Bıçaklı saldırıya uğrayan üç kişiden biri, elindeki bisiklet ile kendini bıçak darbelerinden korumaya çalıştı. Kısa süren bıçaklı, süpürge saplı kavgaya olay yerine yakın olan sivil polisler müdahale etti. Kavgada yaralanan olmazken, güvenlik güçleri kavgaya karışan ve kaçanları yakalamak için çalışma başlattı.

Kavga anı da bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.