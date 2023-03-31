Hindistan’da zemini çöken tapınakta can kaybı 35’e yükseldi

Hindistan’ın Madya Pradesh eyaletinde dün bir mağara tapınağında zeminin çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 35’e yükseldi. Kayıp 1 kişiyi arama-kurtarma çalışması sürüyor.

Hindistan’ın Madya Pradesh eyaletine bağlı Indore kentindeki Beleshwar Mahadev mağara tapınağının zemininin çökmesi sonucu yaşanan can kaybı arttı. Yerel yetkililerden Ilayaraja T. gazetecilere yaptığı açıklamada, çökme sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 35’e yükseldiğini belirtti. Ilayaraja T., 16 kişinin yaralandığını, 1 kişinin halen kayıp durumda olduğunu, arama-kurtarma çalışmasının sürdüğünü aktardı.

Yerel medya ise tapınağın yaklaşık 40 yıl önce kuyu kapatıldıktan sonra inşa edildiğini belirtti.

Öte yandan dün çok sayıda kişi, “Ram Navami” adlı Hindu festivali kapsamında tapınakta toplanmış, tapınağın zemini ağırlığı taşıyamayarak çökerken, üzerindekiler zeminin altında bulunan kuyuya düşmüştü.