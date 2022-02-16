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Hem dişlerinden hem de parasından oldu!

Almanya’da yaşayan Hatice Kuşdoğan, 100 bin liraya anlaşarak diş tedavisi için gittiği Kadıköy’deki klinikte iddiaya göre, yanlış tedavi uygulanınca hem dişlerinden hem de parasından oldu. Dinmeyen ağrılardan yemek yiyemez hale geldiğini söyleyen Kuşdoğan, diş hekiminden şikayetçi oldu.

Asayiş 16.02.2022, 10:27 16.02.2022, 11:11
Hem dişlerinden hem de parasından oldu!

Almanya’da yaşayan Hatice Kuşdoğan, 100 bin liraya anlaşarak diş tedavisi için gittiği Kadıköy’deki klinikte iddiaya göre, yanlış tedavi uygulanınca hem dişlerinden hem de parasından oldu. Dinmeyen ağrılardan yemek yiyemez hale geldiğini söyleyen Kuşdoğan, diş hekiminden şikayetçi oldu.

Almanya’da yaşayan Hatice Kuşdoğan (68), diş protezi için dostlarının tavsiyesi üzerine geçen yıl Temmuz ayında Kadıköy’de Bağdat Caddesinde kliniği bulunan bir diş hekimi ile tedavi için 6 bin 500 Euro (yaklaşık 100 bin TL) karşılığında anlaştı. İddiaya göre, tedavi altına alınan Kuşdoğan’a önce implant yapıldı. Ardından yapılan dişleri Kasım ayında takıldı. Yapılan tedavi sonrası kızı Semra Kuşdoğan ile Almanya’ya dönen Hatice Kuşdoğan, artan diş ağrıları şikayeti ile Almanya’daki diş doktoruna göründü. Almanya’da bulunan doktorlar Kuşdoğan’a yanlış tedavi uygulandığını ve yapılan protezlerin düzeltilmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine harekete geçen Hatice Kuşdoğan, kızı Semra Kuşdoğan ile birlikte tedavi için tekrar Türkiye’ye döndü. İddiaya göre, Hatice Kuşdoğan, dişlerini yaptırdığı diş hekimine artan şikayetlerini ve Almanya’daki doktorların kendisine yanlış tedavi uygulandığını söyleyince doktor bir anda öfkelenip hastası Hatice Kuşdoğan’a ve kızı Semra Kuşdoğan’a ateş püskürdü ve kendilerini kapı dışarı etti. Hatice Kuşdoğan’ın kızı Semra Kuşdoğan 6 bin 500 Euro para ödediklerine dair fatura isteyince diş hekiminin yardımcısı ile Semra Kuşdoğan arasında tartışma yaşandı. Öte yandan olay üzerine Hatice Kuşdoğan ve kızı Semra Kuşdoğan diş hekimi hakkında adli süreç başlattı. Semra Kuşdoğan ile doktorun yardımcısının tartışması ise kameraya yansıdı.

“Hem mağduruz, hem sağlığımız gitti”

Olayı anlatan Hatice Kuşdoğan, “Ben hem mağdur oldum, hem sağlığım bozuldu. Kulağımdaki ağrıdan duramıyorum, burnumdan nefes alamıyorum, yüzüm iki taraflı şişti. Konuşma zorluğu çekiyorum. Geceleri nefes alamıyorum. Protezleri sürekli çıkarıyorum. Ne diyeyim, hem mağduruz, hem sağlığımız gitti. Hem de kızım şiddete uğradı. Ben önüne geçmeseydim tekniker de doktoru odaya kitlemeseydi doktor kızıma resmen vuracaktı. Korkudan ben ne yapacağımı şaşırdım. O anda çok kötü bir panik ve şok yaşadım. O günden beri de zaten tansiyon sorunu yaşıyorum. Sürekli baş ağrısı yaşıyorum. Dişler çok kötü. Ben fazlaca şikayetçi de olmadım kızımı daha çok üzmeyeyim diye. Uzun kaşık kullanamıyorum. Gittiğimiz profesör doktor dişlerin hepsinin yanlış yapıldığını söyledi implantının da yanlış olduğunu söyledi. Yetkililerden isteğim ben çok mağdur oldum. Başkaları mağdur olmasın istiyorum. Benim davamı da hızlandırsınlar istiyorum.” dedi.

“Maddi manevi mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz”

Konu hakkında konuşan kızı Semra Kuşdoğan ise, “Uzun yıllardır Almanya’da yaşayan gurbetçi bir aileyiz. Ülkemize de sürekli gelip gidiyoruz. Bu kez de dişinin yapılması için bir aracı vesilesiyle buraya geldik. İstanbul’a Bağdat Caddesi’nde bir doktora geldik, dişi tamamlandı, yapıldı, döndük. Ancak birkaç hafta sürmeden annemin şikayetleri, ağrıları olduğu için kendi doktoruna gitti. Doktoru da yanlış bir tedavi olmuş olduğunu ve acilen düzeltilmesi gerektiğini söyleyince tekrar doktorla irtibata geçip 7 Şubat’ta buraya tekrar geldik, dişin düzeltilmesi umuduyla. Ancak doktorun hakaretleri, şiddeti ve bunu tedavi edemeyeceği yönündeki tavrıyla karşılaştık. Aynı zamanda 6 bin 500 Euro ödeyip fatura alamadık. Hem maddi, hem manevi şekilde mağduruz. Ve daha sonrasında da yine tehditlerle sindirilmeye çalışıldık. Şu anda da her türlü adli sürece girdiğimiz için annemin tedavisi de yapılamıyor. Yani maddi, manevi psikolojik olarak mağdur durumdayız. En önemlisi de annemin bu adli süreçte dişine müdahale edilemiyor. Gereğinin yapılmasını istiyoruz. Maddi manevi mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

#Almanya #diş ağrısı #Kadıköy #para #diş
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