HDP eski Milletvekili Semra Güzel’e 7,5 yıla kadar hapis talebi

Silivri’de başkası adına düzenlenmiş kimlikle yakalanan eski HDP Milletvekili Semra Güzel’in ’resmi belgede sahtecilik’ suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Silivri’de bir dinlenme tesisinde başkası adına düzenlenmiş kimlikle yakalanan ve dokunulmazlığı kaldırılan eski HDP Milletvekili Semra Güzel’e yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Ankara 3’üncü Sulh Ceza Hakimliğince “PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Semra Güzel’in, 02 Eylül 2022’de TEM otoyolu üzerinde bulunan dinlenme tesisinde araç içerisinde yakalandığı anlatıldı.

Kimlikte herhangi bir yıpranmanın olmadığı belirtildi

Hazırlanan iddianamede, Güzel’in, üzerinde bulunan ’Mehtap Dayan’ isimli kimlik kartını güvenlik görevlilerine gösterdiği, gösterilen kimliğin, Türkiye Cumhuriyeti eski kimlik kartı olduğu, veriliş tarihinin 2007 olmasına rağmen kimlikte herhangi bir yıpranmanın olmadığı kaydedildi.

İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’nün 03 Eylül 2022 tarihli uzmanlık raporuna da yer verilen iddianamede, ’Mehtap Dayan’ ismine düzenlenmiş kimliğin sahte olduğunun tespit edildiği, ayrıca ’PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan Ankara 22’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Güzel’in, 22 Aralık 2022’de TBMM Genel Kurulunca alınan kararla milletvekilliğinin düşürüldüğü belirtildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Güzel’in ’resmi belgede sahtecilik’ suçundan 3 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.