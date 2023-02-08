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Hatay’dan sevindirici haber: 51 saat sonra 5 yaşındaki kız çocuğu sağ kurtarıldı
Hatay’da çöken bir binadan 51 saat sonra 5 yaşındaki bir kız çocuğu sağ olarak kurtarıldı.
Asayiş 08.02.2023, 08:05 08.02.2023, 08:58
Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremden en çok etkilenen yerlerden Hatay’da arama kurtarma çalışmaları gece de aralıksız devam etti. Çalışma yürüten ekipler zamanla yarışırken sanayi mevkiinde bir enkazdan ses alındı. Ses alınan bölgede 3 saat çalışma yapan ekipler sabahın ilk ışıklarına doğru 5 yaşındaki bir kız çocuğuna ulaştı. Ulaşılan çocuk ekipler tarafında kurtarılarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.
Bölgede ekiplerin çalışmasının sürdüğü aktarıldı.