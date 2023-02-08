Hatay’da itfaiyeciler enkazdan 2’si çocuk 5 kişiyi canlı kurtardı

Hatay’ın Antakya ilçesinde devam eden arama kurtarma çalışmalarına katılan Çiftlikköy Belediyesi itfaiye ekipleri, enkazda 2’si çocuk 5 kişiyi kurtarmayı başardı. Kurtarma anları ekiplerin kameralarına yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki şiddetli depremle sarsılan 10 ilden birisi olan Hatay’da 3 kadın iki kız çocuğunu enkazdan itfaiyeciler tarafından canlı olarak çıkardı. Yalova’dan bölgeye giderek arama kurtarma çalışmalarına katılan Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Çekmece Mahallesi’nde yıkılan binalarda gün boyu çalışmalarını sürdürdü. Depremin sonrasın bölgeye giderek çalışmalarına başlayan ekipler mahalledeki bir apartmanın enkazından Suriyeli mülteci anne ve 2 kızını zorlu uğraş sonucu çıkarmayı başlardı. Depremin 33’üncü saatinde enkazdan çıkarılan anne ve kızları hastaneye sevk edildi.

İtfaiyeciler su için yalvardı

Yalova ekipleri başka bir binanın enkazında ise 2 kadını canlı olarak çıkarmayı başardı. Enkazdan kurtarılan Ayşenur isimli kadın itfaiyecilere kendisine su vermeleri için adeta yalvardı. Sıkıştığı yerde saatlerdir susuz kalan Ayşenur, sağlığı açısında kendisine suyu vermeyen itfaiyecileri ikna etmeye çalıştı. İtfaiyeciler depremzedeyi enkazdan uzun uğraşlar sonucu çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.