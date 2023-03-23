Hastane yolunda kazaya karışan otomobil alev aldı

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yolunda sürücünün kontrolünden çıkan lüks otomobil önce refüjdeki ağaçlara çarptı, ardından karşı şeride geçip alev aldı. Alev alev yanan otomobile itfaiye ekipleri müdahale ederken sürücü ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yolunda gerçekleşti. 34 BLS 44 plakalı lüks otomobil yoldaki viraja geldiği esnada sürücünün kontrolünden çıktı. Kontrolünden çıkan otomobil refüjde bulunan aydınlatma direğine ve ağaçlara çarpıp yolun karşı şeridine geçerek durdu. Kaza sonrasında otomobilin motor kısmında çıkan yangın kısa sürede aracı alev topuna çevirdi. Alev alev yanan otomobil cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, henüz kimlik bilgileri öğrenilemeyen sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeni ile yolun Arnavutköy istikametinde yolun 2 şeridi trafiğe kapatıldı.