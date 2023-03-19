Hasta ve yaşlı depremzedenin imdadına ekipler yetişti

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yaşayan yaşlı depremzede Huri Karaman, yaşadığı çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle hastaneye gidemeyince jandarma ekiplerinde götürüldüğü sahra hastanesinde tedavi edildi. Karaman, tamamlanan tedavisinin ardından yine ekipler tarafından evine bırakıldı.

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen iki büyük depremde Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yaşayan vatandaşlar da yoğun şekilde etkilendi. İlçenin Atatürk Mahallesi’nde yaşayan yaşlı depremzede Huri Karaman ise yaşadığı çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle bir türlü hastaneye gidemedi. Durumun öğrenilmesinin ardından harekete geçen jandarma ekipleri, evinden aldıkları Huri Karaman’ı Sağlık Bakanlığı tarafından ilçede kurulan Sahra Hastanesi’ne götürdü.

Sahra Hastanesi’nde sağlık ekiplerince tüm muayeneleri ile tedavileri yapılan ve gerekli ilaçları temin edilen yaşlı depremzede Karaman, tedavisi tamamlandıktan sonra jandarma ekipleri tarafından tekrar evine bırakıldı.