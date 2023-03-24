Hakkarili anne 10 yıldır evladının peşinde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor. Hakkarili anne, 10 yıldır evladına ulaşmaya çalışıyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı şehirlerden Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat direnişi bin 298 gündür kararlılıkla sürüyor. Evlat hasreti çeken aileler, Ramazan ayına rağmen evlatlarının peşini bırakmayarak HDP ve PKK’dan evlatlarını istiyor. Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 2013’te dağa kaçırılan kızı Zübeyde Koç için eyleme devam eden anne Esmer Koç, evladının yaşayıp yaşamadığını bilmediğini belirterek, kızını almadan eylemden vazgeçmeyeceğini söyledi.

"Çocuğumu parka diye götürdü, dağa kaçırdı"

4 yıldır evlat nöbetinde olduğunu aktaran anne Koç, "2013’te HDP ve PKK milisleri, benim kızımı parka götürme bahanesiyle çarşıya götürüp araçlarına atarak PKK’ya köye götürüp teslim etmiş. 10 yıldır aramadığım sormadığım kapı kalmadı, 4 yıldır burada çadırda bekliyorum. Kızımı artık versinler; işitme engelli, ben evladım için buradayım, onu istiyorum. Kızım eğer sen beni görüyorsan, sesimi duyuyorsan kimseden korkma, gel teslim ol. Sizi korkutup, teslim olursanız işkence edilip cezaevine atılacak diyorlar, yalan bunlar. O zalim dinsizlerin elinde kalmayın, gelip devlete teslim olun" dedi.