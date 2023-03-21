Güngören’de eski eşini öldüren şüpheliye ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Güngören’de kendisinden şikayetçi olan eski eşini camdan atarak öldüren Hüseyin Polat hakkındaki soruşturma tamamlandı. İddianamede, şüpheli hakkında ‘boşandığı eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

İstanbul Güngören’de 30 Mayıs 2022 tarihinde, müstehcen videolarda eski eşini gördüğü iddia eden şüpheli Hüseyin Polat, kendisinden şikayetçi olan eski eşi Sadet Fidan’ı camdan atarak öldürmüştü. Şüpheli hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı.

2 ay önce şikayetçi olduğu eski eşi tarafından öldürüldü

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, maktul Sadet Fidan’ın şüpheli Hüseyin Polat ile 2019 yılında boşandıkları, maktul Sadet Fidan’ın 30 Mart 2022 tarihinde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracaat etmesi üzerine ifadesi alındığı, eski eşi Hüseyin’in internette gördüğü müstehcen içerikli videolardaki kişinin kendisi olduğunu söyleyerek sürekli kendisini arayıp ‘geberteceğim, senin gırtlağını keseceğim, sen herkese rezil edeceğim’ diyerek tehdit ettiği, bu tehditlerin ses kaydının olduğu ve şikayetçi olması üzerine işlem başlatıldığı aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede, olay günü yüksekten düşme ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri tarafından yapılan araştırmalar sonucunda düşen kişinin Sadet Fidan olduğuna ve ağır şekilde yaralandığına yer verildi. Olay yerinde bulunan Oğuzhan Polat’ın babasına ‘annemi sen öldürdün’ şeklinde söylemde bulunduğu anlatıldı.

“Babamın annemi pencereden attığını düşünüyorum”

Maktulün ve sanığın çocuğu olan Oğuzhan Polat ifadesinde, “Babam çocukluğumdan beri anneme şiddet uyguluyordu. Uyuşturucu madde kullanıyordu. İzlediği müstehcen videolar nedeniyle anneme hakaretler ediyordu. Olay günü eve gittim. Zile bastım kapıyı açan olmadı. Babam cama çıkarak bana, ‘annenle işim var sen git, eve gelme’ dedi. Ben korktuğum için diğer zillere bastım ancak kimse açmadı. Beş dakika sonra babam koşarak binadan çıktı. ‘annen düştü’ diye bağırdı. Annemin düştüğü arka bahçeye beraber gittik. Annem yerde bilinci kapalı şekilde yatıyordu. Babamın annemi pencereden attığını düşünüyorum” dedi.

“Yaşanan tartışma sebebiyle kendini attığını düşünüyorum”

Sanık Hüseyin Polat ifadesinde, “Maktul ile anlaşmalı olarak boşandık. Yaklaşık 3-4 ay önce müstehcen içerikli video izlerken videoda ki kişiyi eski eşime benzettim. Bu konuyla ilgili eski eşim ve oğlumla görüştüm. Olay günü eski eşimin evine gittim. Evdeyken video konusu açıldı. Bu sebeple tartışmaya başladık. O esnada oğlum geldi ona oğlum eve gelme annenle işimiz var dedim. Tam bu esnada, Saadet’i evde göremedim. Binanın arka bahçesinden bağrışma sesleri geldiği için o tarafa baktım. Saadet’in yerde yattığını gördüm. Hemen aşağıya indim. Pencereden eski eşimi atmadım. Muhtemelen yaşanan tartışma sebebiyle kendi attığını düşündüğünü” ifade etti.

Olay günü arkadaşıyla apartmanın kapısında oturan Serkan Kaya beyanında, “ Oğuzhan apartmanın kapısına geldi. Dairelerinin ziline bastı. Babası cama çıkarak ‘annenle işimiz var gelme’ dedi. Oğuzhan bana bakarak ‘bu adam muhtemelen annemle kavga ediyor’ dedi. 5 dakika sonra Hüseyin Polat apartmandan çıkarak ‘annen düştü lan düştü düştü’ dedi. Sadet Fidan’ın düştüğü yere gittik. Oğuzhan babasına, ‘annemi sen aşağıya attın’ şeklinde konuştu. Bunun üzerine Hüseyin Polat, ‘ Sizi de öldüreceğim’ diye konuştu.

İddianamede, şüphelinin olay günü aralarında önceye dayalı husumet bulunan eski eşinin evine gittiği, aralarında tartışma başladığı, tartışma esnasında şüphelinin maktulü bulunduğu dairenin arka penceresinden iterek aşağı düşmesi sonucu ölümüne neden olduğu aktarıldı.

Ağırlaştırılmış müebbet talebi

İddianamede Cumhuriyet savcısı şüpheli Hüseyin Polat hakkında ‘boşandığı eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.