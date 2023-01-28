Günel Koreli turistleri taşıyan tur otobüsü alev alev yandı

Tahtalı Dağı gezisi için Kapadokya’dan Kemer’e gelen 25 kişilik Güney Koreli turist kafilesini taşıyan tur otobüsü aniden alev aldı. Araçtaki sürücü ve personel dahil 27 kişi yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, saat 10.00 sıralarında turistlerin Tahtalı zirvesine çıkmak için binecekleri teleferik alt istasyonuna 4 kilometre kala turistleri taşıyan 19 BP 798 plakalı otobüsün motor kısmından duman çıktığının fark edilmesi üzerine sürücü S. E. aracı durdurarak yolcuları araçtan indirerek güvenli bir mesafede durmalarını sağladı. Otobüsün bir anda alevler içinde kaldığı olayda ilk müdahaleyi Olimpos Teleferik işletmesi personeli yaptı, daha sonra gelen Antalya Büyükşehir ve Orman itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmasına başladı. Ekipler söndürme çalışmalarında alevlerin ormanlık alana yayılmaması için büyük gayret sarf etti. Turistler başka bir araçla teleferik noktasına çıkartıldı.