Gözaltındaki annesine, yiyeceğin içinde uyuşturucu temin etme girişiminde bulundu

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğündeki Polis Merkezi’nde 35 ayrı dosyadan gözaltında bulunan kadına, kızı ve yanında bulunan erkek arkadaşı tarafından yiyeceğin içine konularak uyuşturucu temin etme girişiminde bulunuldu. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki Polis Merkezi’nde 24 Ocak günü saat 19.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ”Elektronik Haberleşme Kanununa Muhalefet” suçuyla ilgili 35 ayrı dosyadan gözaltında bulunan N.T. isimli kadına, kızı D.A. ve yanında bulunan C.D. isimli erkek şahıs uyuşturucu madde temin etme girişiminde bulundu. Gözaltında bulunan N.T.’ye, kızı D.A. ve yanında bulunan C.D. isimli erkek arkadaşı köfte ekmek getirdi. Getirilen köfte ekmeği polis ekipleri kontrol ettiğinde, ekmeğin arasında alüminyum folyoya sarılı halde 2.30 gram eroin maddesi ele geçirdi. Şahıslar, yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan D.A. ve C.D. emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Temin Etmek" suçundan adliyeye sevk edildi.