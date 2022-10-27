Gözaltına alınan HDP ilçe başkanı adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün KCK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde HDP Çelikhan ilçe Başkanı Hüseyin Uzun’un adresine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon yapılmıştı. Gözaltına alınan HDP ilçe Başkanı Hüseyin Uzun, jandarma komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi’ne sevk edildi. Öte yandan gözaltına alınan Hüseyin Uzun’un 2019 yıllında Çelikhan ilçesine bağlı Pınarbaşı Belde Belediye Başkanlığına da aday olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.