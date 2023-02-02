Görenler şaşkına döndü, kamyonun kabini bir buçuk metre geriye kaydı

Bolu Dağı Tüneli’nin İstanbul istikametinde Beypiliç firmasına ait yem yüklü kamyon tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonun kabini yaklaşık bir buçuk metre geriye kaydı, sürücü ise yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti 2. viyadüklerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden F.M. idaresindeki 14 AAH 430 plakalı Beypiliç firmasına ait yem yüklü kamyon, N.P. yönetimindeki 01 FİG 19 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun kabini geriye kaydı, sürücü ise araç içinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınarak, İstanbul istikametine trafiğin tek şeritten aktarılması sağlandı. Kamyon içerisinde sıkışan sürücü F.M., olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan F.M., Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazaya anlatan tır sürücüsü Nazım Parlak, "Sağ şeritten geliyordum, arkadaş arkadan geldi vurdu. Yağışlı diye ağır ağır gidiyordum, yol kaygan. Kamyon arkadan gelip, vurdu" dedi.

Uzun araç kuyrukları oluşan TEM Otoyolu İstanbul istikametinde, kazanın kaldırılmasının ardından yol tekrar 3 şeritten trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.