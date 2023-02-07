Giresun arama kurtarma ekipleri iki çocuğu göçük altından sağ olarak çıkardı

Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman’da görev yapan Giresun’un Bulancak Belediyesi İtfaiye ekipleri iki çocuğu göçük altından sağ olarak çıkardı.

Kahramanmaraş merkezli deprem 10 ilde ciddi yıkıma neden oldu. Depremin hemen ardından yola çıkan Bulancak İtfaiyesi arama kurtarma ekipleri Adıyaman’da kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Ekipler şuana kadar birçok kişiyi sağ şekilde göçük altından çıkarırken iki kız çocuğunun kurtulma anları ise görüntülendi. Ayrıca Bulancak Belediyesi 45 personel 10 iş makinesini Adıyaman Valiliği AFAD Başkanlığının emrine tahsis edildiği belirtildi.

Öte yandan Giresun’dan Malatya’ya giden İHH Arama Kurtarma ekibinin de enkaz altından bir çocuğu kurtarma anları görüntülere yansıdı.