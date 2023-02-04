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Genç kartallar, eğitimlerinin ardından gökyüzünün gücü haline geliyor
Genç kartallar aldıkları zorlu eğitimlerini başarıyla tamamlamalarının ardından pilot olarak gökyüzünün gücü haline geliyor.
Asayiş 04.02.2023, 17:22
Genç kartallar aldıkları zorlu eğitimlerini başarıyla tamamlamalarının ardından pilot olarak gökyüzünün gücü haline geliyor.
Semalarımızın çelik kanatlı genç kartalları, aldıkları zorlu eğitimleri başarıyla tamamladıktan sonra korkusuz birer pilot olarak ülkemizin gökyüzündeki gücü hâline geliyor.