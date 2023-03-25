Gediz’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Gediz- Kütahya karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mustafa T. (52) yönetimindeki 35 AR 1722 plakalı otomobil, İzzet Aykı (55) idaresindeki 07 BBP 530 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü İzzet Aykı olay yerinde hayatını kaybederken, Dilber A. (57), Sıddıka A. (75) ile diğer otomobilin sürücüsü Mustafa T. yaralandı. Araçta sıkışan İzzet Aykı’nın cesedini Gediz Belediyesi İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlar sonrası çıkartılabildi.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Gediz Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Aykı’nın cenazesi ise yapılan incelemenin ardından hastanenin morguna götürüldü.