Gazipaşa’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 10.50 sıralarında Gazipaşa D-400 karayolu üzerinde bulunan Sanayi Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya’dan Gazipaşa istikametine doğru seyir halinde olan Doğukan T. idaresindeki 34 DYP 739 plakalı otomobil, kavşağa geldiği sırada Mehmet S. idaresindeki 06 AGS 260 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlar yola savruldu. Kazada Canfeda P. ve Şebnem A. hafif yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen iki yaralının da Karayolları Genel Müdürlüğü’nde mühendis oldukları bildirildi. Gazipaşa Merkez Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.