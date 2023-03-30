Gaziosmanpaşa’da esnaf lokantasına silahlı saldırı: 2 yaralı

Gaziosmanpaşa’da esnaf lokantasında çalışanlarla tartıştıktan sonra ayrılan şahıs, bir süre sonra geri dönerek iş yerine ateş açtı. Yüzü kasklı şüphelinin düzenlediği saldırıda 2 kişi yaralanırken, yaşananlar kameraya yansıdı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Karlıtepe Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, esnaf lokantasına gelen bir kişi ile çalışanlar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından dükkandan ayrılan şahıs, 1 saat sonra motosikletle başında kaskla tekrar lokanta önüne gelerek iş yerine ateş açtı. Bu sırada içeride bulunan müşteriler büyük korku yaşarken, lokantaya 6-7 el kurşun sıkan kasklı saldırgan hızla uzaklaştı. Saldırıda içeride bulunan 1 kişi omzuna isabet eden mermi, başka bir kişi ise kırılan camların vücuduna isabet etmesiyle yaralandı. Olaya tanık olan vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Lokantanın ortağı Ufuk Aydın, “Bir saat önce gelmişler kavga etmişler burada, mevzusunu tam olarak bilmiyorum. Bir saat sonra gelip kurşunlamışlar. Herhalde müşterilerden birisi. Dışarıdan kavga etmişler” şeklinde konuştu.

Ayakkabı firmasında çalışan Bilal Karadeniz, “Gördüğümüze göre motorlu tek kişiydi. Başında kask vardı. 6-7 el sıktı gitti. İçeriden 2 yaralı çıktı, gördüğümüze göre biri omzundan mermi yemişti. Diğerine de cam sekmişti. Söylenene göre 1 saat önce kavga olmuş. Nedeni o dediler” dedi.

Öte yandan şüphelinin olay yerine gelmesi ve saldırıdan sonra kaçması kameraya yansıdı.