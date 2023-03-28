Gaziantep’te kaçak akaryakıt operasyonu

Gaziantep’te bir iş yerinde yapılan aramalarda bin 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Gaziantep Emniyeti KOM Şube Müdürlüğünce kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda bir iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramada bin 350 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirilirken, yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.