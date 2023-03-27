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Gaziantep’te 670 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Gaziantep’te bir araçta yapılan aramalarda 670 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş 27.03.2023, 14:28
Gaziantep’te 670 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Gaziantep’te bir araçta yapılan aramalarda 670 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak makaron operasyonu yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon çerçevesinde bir araçta yapılan aramalarda, 670 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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