Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında döner bıçaklı kavga

Galatasaray’ın şampiyonluğunun ardından Ankara’da kutlama yapan taraftarlar trafikte döner bıçaklı kavgaya karıştı.

Galatasaray’ın Ankaragücü’nü yenmesi ile şampiyon olması kesinleşti. Ankara’da oynanan maçın ardından taraftarlar kutlama yapmak için sokaklara çıktı. Galatasaray taraftarları kutlama yaparken trafikte bulunan bir araç sürücüsü ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile kavgaya dönüşen olayda taraftarlar sürücüyü araçtan indirmek istedi ve otomobile saldırdı. Otomobil sürücüsü ise aracından döner bıçağı ile inerek karşılık verdi. Olay yerinde bulunan bekçiler hızla bıçaklı saldırgana müdahale etti.