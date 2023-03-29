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Futbol ve diğer spor müsabakaları üzerinde yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 16 şüpheli İstanbul ve Şanlıurfa’da düzenlenen operasyonla yakalandı.
Futbol ve diğer spor müsabakaları üzerinde yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 16 şüpheli İstanbul ve Şanlıurfa’da düzenlenen operasyonla yakalandı.
Asayiş 29.03.2023, 09:19 29.03.2023, 09:25
Futbol ve diğer spor müsabakaları üzerinde yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 16 şüpheli İstanbul ve Şanlıurfa’da düzenlenen operasyonla yakalandı.