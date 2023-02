Fren yerine gaza basınca park halindeki otomobile çarptı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Sultangazi’de 2 lastiği patlak otomobili kullanan sürücü, iddiaya göre fren yerine gaza basınca park halindeki bir araca çarptı. Yaşanan kazanın ardından otomobil sürüsü olay yerinden ayrılırken, park halindeki aracın sürücüsü ise otomobilinin yanına geldiğinde hasarı görüp şaşkınlık yaşadı. Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay geçtiğimiz pazar günü Sultangazi Cebeci Mahallesi 2. Cebeci Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çanakkale Şehitleri Caddesi üzerinden iki lastiği patlak bir otomobil ile gelen kadın sürücü dönüş yapıp kaldırıma yanaşmak istedi. Bu esnada fren yerine gaza basan sürücü park halindeki başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki otomobil geriye doğru sürüklendi. Aracından inen sürücü ve yanında bulunan şahıs bir süre sonra olay yerinden yaya olarak ayrıldı. Birkaç dakika sonra kazanın yaşandığı yere yeniden gelen sürücü ve yanındaki şahıs lastikleri patlak olan otomobil ile olay yerinden uzaklaştı.

Kaza anı bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansırken duruma tepki gösteren otomobil sahibi Metin Koçkesen "Arabamı park ettim, camiye gittim. Geldiğimde aracımın önünün vuruk olduğu gördüm. Komşulara sordum, komşularım dedi ki ‘bir araç geldi vurdu’. Komşuların kameralarına baktık. Çanakkale Şehitleri Caddesi’nden gelen araç, Sultangazi ilçesinin en geniş caddesi 2. Cebeci Caddesi’nde park halindeki araca, patlak lastikle park edeceği yerde gaza basıyor galiba panik yapıyor, benim araca vuruyor. Aracın arkasını önünü kontrol ediyorlar. Bir müddet sonra olay yerinden ayrılıyorlar. Kaza olabilir ama insan not bırakır. En azından insan arar bu aracın sahibi kim der. Yani bunu bir insanın yapmaması gerekir. Bunu şiddetle kınıyorum. Kaza her türlü olur. Biz de şu an araştırıyoruz. Aracımın ön tarafında zarar var" dedi.