FETÖ, Deniz Kuvvetlerine böyle sızmış: 10 askeri sınavda ‘kodlama' çıktı

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütü ile ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde, hücre yapılanmasında “mahrem sorumlu” olduğu tespit edilen 1 sivil, 1 eski askeri personel ve 13 askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı verilmiş, 21 Mart Salı günü İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 14 FETÖ üyesi yakalanmıştı.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Uygulamalı Matematik Enstitüsü uzmanları, örgütün kullandığı “kodlama” yöntemini deşifre etti

Yürütülen operasyona ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. Başta Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) olmak üzere yıllarca sınav sorularını çalarak devlet kurumlarını ele geçiren FETÖ/PDY'nin, Deniz Kuvvetlerine sızmak için askeri sınavlarda kullandıkları “kodlama” yöntemi deşifre oldu. Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Mülakat Sınavlarına giren örgüt üyesi adayların numaralarına göre seçildiği ortaya çıktı. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Uygulamalı Matematik Enstitüsü görevlilerince hazırlanan ‘Bilirkişi Raporları'na yansıyan usulsüzlüklere göre 10 askeri sınavda FETÖ'nün bu yöntemle elemanlarını TSK'ya yerleştirdiği ortaya çıkarıldı.

2011 ve 2016 arasında yapılan sınavlar Bilirkişi Raporunda

Raporda, 2011 yılı Deniz Harp Okulu mülakat sınavında, aday numarasının 3. ve 4. hanesinin toplamı 7- 8-9-10-11-12-13 olan, 2012 yılı Deniz Harp Okulu mülakat sınavında, aday numarasının 2. ve 5. hanesinin toplamı 0-1-3-4-7-9-11-12-13-14-16-17 olan, 2013 yılı Deniz Harp Okulu mülakat sınavında aday numarasının 2. ve 3. Hanesinin toplamı 9-10-11-12 olan, 2014 yılı Deniz Harp Okulu mülakat sınavında, TCKN 3.hanesi ile aday numarasının 3. hanesinin toplamı 3-5-9-11-14 olan, 2015 yılı Deniz Harp Okulu mülakat sınavında, adayın TCKN 10. hanesi ile aday numarasının 5. hanesinin toplamı 8-9-10 olan, 2012 yılı Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu mülakat sınavında, aday numarasının 2. ve 5. hanesinin toplamı 7-11-12-13-14-15 olan, 2013 yılı Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu mülakat sınavında, aday numarasının 2. ve 3. hanesinin toplamı 9-10-11-12 olan, 2014 yılı Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu mülakat sınavında, adayın TCKN 3. hanesi ve aday numarasının 3. hanesinin toplamı 9-14 olan, 2015 yılı Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu mülakat sınavında, adayın TCKN 10. hanesi ve aday numarasının 5. hanesinin toplamı 8-9-10 olan, 2016 yılı Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu mülakat sınavında, adayın TCKN 9. hanesi ve aday numarasının 4. hanesinin toplamı 5-7-15-17 olan aday numaralarının özel bir formülle kodlandığı ortaya çıkarıldı.

Söz konusu sınavlara 88 bin 85 kişinin girdiği, 33 bin 986 şahsın bu yöntemle kodlandığı, 11 bin 717 şahsın sınavları kazandığı, kazananlardan 9 bin 994 kişinin kodlamaya uyduğu, kodlanarak kazanan adayların tüm kazananlara oranının yüzde 84,95 olduğu ortaya çıktı. Rapora göre örgüt tarafından yönlendirilen ve kodlanarak kesin kayıt yaptıranların tüm kesin kayıt yaptıranlara oranının ise yüzde 90'ın üstünde olduğunu gösteriyor.