Farklı terör örgütlerine yönelik çeşitli illerde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 20 kişi yakalandı

Ankara merkezli çeşitli illerde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar neticesinde PKK/KCK, DEAŞ ve FETÖ/PDY adına faaliyetlerde bulunan ve örgütle irtibatlı olduğu tespit edilen 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, FETÖ/PDY adına askeri sorumlu yapılanmasında faaliyet gösteren 10 şüpheliyi tespit etti. Ankara merkezli 2 ilde icra edilen eş zamanlı operasyon neticesinde şüphelilerden 9’u yakalanarak gözaltına alındı. Yakalananlardan 5’inin eski askeri öğrenci, 2’sinin görevde uzman çavuş, birinin ise görevde astsubay olduğu öğrenildi.

Sınav sorularına çalan 6 FETÖ mensubu yakalandı

TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, askeri lise sınav sorularına ele geçirerek örgüt mensuplarına dağıtılmasına yönelik soruşturma çerçevesinde 9 şüpheliyi belirledi. Ankara merkezli 5 ilde icra edilen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 6’sı yakalanarak gözaltına alındı.

FETÖ’nün kamu yapılanmasına yönelik operasyonda 2 gözaltı

TEM ekiplerince FETÖ/PDY’nin kamu yapılanmasında faaliyet gösteren 2 şüpheli tespit edildi. Aralarında biri ihraç 2 uzman çavuşun bulunduğu şüpheliler, planlı operasyon çerçevesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Sosyal medyadan terör propagandası yapan 3 örgüt mensubu yakalandı

Polis ekipleri, sosyal medyadan PKK/KCK adına propaganda yapan 2 şüpheliyi, siber devriye ve istihbari çalışmalar neticesinde tespit etti. Şüphelilere yönelik 2 farklı ilçede gerçekleştirilen operasyonda zanlılardan ikisi de yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon çerçevesinde gerçekleştirilen aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Yine DEAŞ adına sosyal medyada propaganda yaptığı tespit edilen 1 şüpheli de yakalandı.

Gerçekleştirilen 5 farklı operasyonda toplam 20 kişi gözaltına alınırken, firari 4 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği aktarıldı.