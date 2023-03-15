Eyüpsultan’da 7 blok ve 204 bağımsız birim yıkılıyor, yerinde dönüşüm başlıyor

Eyüpsultan’da saçak parseller olarak adlandırılan Akşemsettin, Çırçır, Yeşilpınar ve Karadolap Mahalleleri’nde bulunan 6 bin 500 konut için “Yerinde Dönüşüm” adıyla hayata geçirilen kentsel dönüşüm projesi devam ediyor. Yerinde dönüşüm çalışmasına başlanan Öğretmenler Sitesi’ndeki törende konuşan “Biz baş sağlığına değil, geçmiş olsuna gidelim diyoruz” ifadelerini kullandı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in girişimleriyle, Akşemsettin, Çırçır, Yeşilpınar ve Karadolap Mahallelerinde bulunan 44 siteyi kapsayan saçak parseller adıyla tanımlanan alanda imar planı ve tapusu bulunan parsellerdeki yapıların dönüşebilmesi konusunda yıllardır yaşanan sorun plan notu değişikliği yapılarak çözüme kavuşturuldu. Bu şekilde 44 sitenin bulunduğu alanda müteahhit-vatandaş işbirliği ile yaklaşık 6 bin 500 bağımsız birimin dönüşümü sağlanacak. Maliye Blokları ve Didem Sitesi’nin ardından Akşemsettin Mahallesi’nde bulunan Öğretmenler Sitesi’nde yerinde dönüşüm çalışması yapılacak. 7 blok ve 204 bağımsız birim yıkılacak, yerinde dönüşümle birlikte yaklaşık 384 bağımsız birim yapılacak.

Akşemsettin Mahallesi’nde bulunan Öğretmenler Sitesi’nde Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve site sakinlerinin katılımıyla yıkım çalışmaların başladı.

“6 bin 400 konutu, 10 bin konutla dönüştürüyoruz”

Yerinde dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi veren Köken, “Bu çalışmamız 2019 yılında başladı. 2020 Ekim ayında büyükşehir meclisinden geçti. Özellikle bu parsellerin 44 site, 6 bin 400 konutu ilgilendiren bölüm planları o dönemde geçmişti. O günden itibaren de çalışıyorduk. Şu anda bu yedinci site, 7 blok, 204 daire var. Onların yıkımı gerçekleşecek. Burada hem belediye, hem sağlam müteahhit hem de vatandaşın özverili olması gerekiyor. Biz özveri olarak 6 bin 400 konutu, 10 bin konutla dönüştürüyoruz. O kadar bir ilave koyabildik” dedi.

“Bizim bölgemizde 1999 öncesi 20 bin bina var”

Köken konuşmasının devamında, “Bir kısmına biraz borçlanma, biraz kredi, biraz da vatandaşın imkanları ile dönüşüm sağlanmış oluyor. Diğerlerinde süreç uzadı. Onların işini kolaylaştırmak için süreç devam ediyor. Bizim bölgemizde 1999 öncesi 20 bin bina var. Bunların tamamının ya güçlendirilmesi ya da dönüştürülmesi lazım. Onlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu işi tamamı yerinde dönüşüm, depremsel dönüşümdür. ‘Biz baş sağlığına değil, geçmiş olsuna gidelim’ diyoruz” ifadelerini kullandı.

“Aynı yerde yeniden dönüşüm olduğu için üzülmüyorum”

Kat maliklerinden Ahmet Salih Kurt, “Biz aslında 5 senedir arayış içerisindeydik. Depremlerden sonra bir takım hasarları gördük. Zemine indiğimizde kirişlerde dökülmeler, demirlerin meydana çıkması ve başlanmalar bizi tedirgin etti. Toplantıda binaların yenilenmesi yönünde karar aldık. Diğer 7 blok da aynı kanıdaydı. Bir yerden üzülüyoruz, bir yerden seviniyoruz. Benim dairem burada. Burada bir anılarımız hepsi birden yıkılacak. Aynı yerde yeniden dönüşüm olduğu için üzülmüyorum. Aynı komşular yine kalacak” dedi.

“Evlerimizin yenileneceği için mutluyuz”

Mutluluğunu dile getiren kat maliki Büşra Yazıcı, “Ben Öğretmenler Sitesi’nde komşularımla beraber kat malikiyim. Biz 3-4 yıldır binamızın kentsel dönüşüme girmesi için uğraşıyorduk. Nihayet neticelendi, mutluyuz evlerimizin yenileneceği için. Evlerimizi çok seviyoruz ama evlerimiz eskimişti. Bunu kabullendik, komşularımızla anlaştık ve böyle bir sürece girdik. Şu an mutluyuz. İnşallah sağlam binalar yapılır ve evlerimizde huzurla, güvenle yaşamaya devam ederiz” diye konuştu.

“Biz çok memnunuz, evlerimiz sağlam olacak”

Kat maliklerinden Filiz Çil, “Biz bu kentsel dönüşümden çok memnunuz. Böyle olması çok iyi oldu. 45 tane Öğretmenler Sitesi var. Biz 7 blok olarak komşularımızla anlaştık. Süreç uzadı ama bu duruma gelmemiz çok iyi oldu. Biz çok memnunuz, evlerimiz sağlam olacak” dedi.