Evladına hasret kalan Bedriye Uslu: “Evlat nöbetimi kararlılıkla devam ettireceğim”

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını söyleyen ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

Farklı şehirlerden 3 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat direnişi bin 252’nci günüde sürüyor.

Oğlu Mahmut’un Diyarbakır’da 13 sene önce kandırılarak kaçırıldığını ileri süren anne Bedriye Uslu, evladına ‘teslim ol’ çağrısında bulundu.

Kentte yaşanan soğuk havaya rağmen evlat nöbetinde kararlı olduklarını ifade eden Uslu, “Oğlum 13 senedir kayıp. Mahmut sabah çıkıp okula gitti ve daha geri gelmedi. Ben HDP il binasının önünden, oğlum gelene kadar kalkmayacağım. Evlat nöbetini kararlılıkla devam ettireceğim. Oğlum, gel artık. Sana hasret kaldık. Baban, kardeşlerin ve ben hepimiz sana hasretiz. Artık gel, herhangi bir ceza uygulanmayacak. Askerimize ve polisimize teslim olun” dedi.