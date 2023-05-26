Evdeki yangında hırsız şüphesi

Kilis’te bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken evin hırsızlık amacıyla giren kişi yada kişiler tarafından yakıldığı ileri sürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Nedim Ökmen Mahallesi Rüzgarlı Sokak’ta bulunan bir evde yangın çıktı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, olay esnasında evde kimse olmadığı, ev sahibinin İstanbul’da yaşadığı öğrenildi. Olay anında kapının açık olduğu ve eve giren hırsız ya da hırsızlar tarafından evin yakılmış olabileceği belirtildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.