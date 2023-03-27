Ev sahibi-kiracı kavgasında yaralanan kiracı ve kızına ev hapsi

Samsun’da 8 kişinin yaralandığı ev sahibi-kiracı kavgasında gözaltına alınan kiracı baba ve yüzde 80 zihinsel engelli kızı için ev hapsi uygulanmasına karar verilirken, yaşı küçük kız ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi’nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin önünde çocukların oynaması yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada kiracı K.Ç. (42), eşi N.Ç. (39) ve kızları A.Ç. (14), S.Ç. (16) ve M.Ç. (19) darp sonucu, ev sahibinin oğlu K.G. ile arkadaşları C.H. ve M.H. ise bıçakla yaralandı. Bıçaklanan 3 kişi Gazi Devlet Hastanesine, sopalarla darp edildikleri iddia edilen kiracı, eşi ve 3 kızı ise ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan 3 kişiyi kiracının kızları M.Ç. ve S.Ç.’nin bıçakladığı ileri sürüldü. Hastanede tedavileri tamamlanan baba K.Ç., yüzde 80 zihinsel engelli raporu olduğu ileri sürülen kızı M.Ç. ile diğer kızı S.Ç. gözaltına alındı. Yaşı küçük olan S.Ç. Çocuk Şube Müdürlüğünde, baba ile diğer kızı ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundaki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. S.Ç. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, baba K.Ç. ve engelli kızı M.Ç.’ye ise mahkemece elektronik kelepçeli ev hapsi uygulanmasına karar verildi.