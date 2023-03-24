Eskişehir’deki “Kökünü Kurutma Operasyonu”nda 27 tutuklama

Eskişehir’de “Kökünü Kurutma Operasyonu” çerçevesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle yakalanan 42 şüpheliden 27’si tutuklandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen Kökünü Kurutma Operasyonu çerçevesinde 42 şüpheli yakalandı. ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27’si çıkarıldıkları sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.

Şüphelilerin üzerinde ve belirlenen adreslerde yapılan aramalarda; bin 172 ecstasy hap, 169 adet sentetik hap, 772,78 gram esrar, 440,71 bonzai, 266,52 gram metamfetamin, 26,60 gram reçine esrar, 9 hassas terazi, 3 tabanca ve 46 fişek, 3 tüfek, sigara sarma makinesi ve kompresör, yaklaşık 5 kilogram kıyılmış tütün ve 3 bin 200 dal sarılmış sigara ele geçirildi.