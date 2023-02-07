Enkaz altında kalanlarla alay eden şüpheliye tutuklama talebi

Türkiye’yi yasa boğan deprem felaketinin ardından enkaz altında kalan depremzedeleri telefonla arayarak dalga geçen şahıs, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsılırken, enkaz altında kalan binlerce vatandaşı kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Enkaz altında kalan vatandaşlar kurtarılmayı beklerken, ‘bu kadar da olmaz’ dedirten utanç verici görüntüler ortaya çıktı. Şüphelilerin enkaz altındaki vatandaşları arayarak ’Seni kurtarmaya geliyoruz’ diye oyalayıp dalga geçtiği görüntüler büyük tepki topladı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüphelilerden 17 yaşındaki M.B., emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. M.B., savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Savcılık sevk yazısında, depremzedelere yönelik arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği, halen göçük altında kurtarılmayı bekleyen vatandaşların bulunduğu belirtilerek, “Hal böyle iken toplumsal olarak zor günlerden geçilen bu süreçte insanların mağduriyetlerine ekstra hassasiyet gösterilerek gerekli tedbirlerin alınması gerektiğine dair inancın tüm vatandaşlarda olması gerektiği aşikardır” denildi.

“Yardım bekleyen insanların mağduriyetine mağduriyet kattı”

Sevk yazısında, “Belki de telefonunun kalan az miktardaki şarjı ile son görüşmesini yapan depremzedelerin tekrardan yetkililere ulaşma ve yerini bildirme imkanının ortadan kaldırılma ihtimalinin bulunması dikkate alındığında şüphelinin depremzedeler ile iletişime geçip ‘Seni kurtarmaya geliyoruz’ şeklinde dalga geçerek gülüp eğlenmek suretiyle toplumun halihazırda yaşadığı zor süreci alay konusu etmesi, yardım bekleyen insanların mağduriyetine mağduriyet katması kastının varlığına işarettir” ifadelerine yer verildi.

Şüphelinin suçtan kurtulmaya yönelik beyanına itibar edilemeyeceğini kaydeden savcılık, suça sürüklenen çocuğun işlediği iddia edilen eylemin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama kabiliyetinin bulunduğunu vurguladı. Dosyada yer alan şüpheli Y.S.’nin ifadesinde eylemi gerçekleştirenin M.B. olduğunu belirttiği, şüphelinin suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu gerekçeleriyle şüphelinin tutuklanması talep edildi.