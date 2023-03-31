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Elazığ’da yolcu dolu otobüsün arka tekeri fırladı
ELAZIĞ’DA İÇİNDE YOLCU DOLU BELEDİYE OTOBÜSÜNÜN SEYİR HALİNDEYKEN SOL ARKA TEKERLEĞİ FIRLADI. OTOBÜSÜN YAVAŞ İLERLEMESİ OLASI BİR FACİAYI ENGELLEDİ
Asayiş 31.03.2023, 01:11
Elazığ’da içinde yolcu dolu belediye otobüsünün seyir halindeyken sol arka tekerleği fırladı. Otobüs şoförünün yavaş ilerlemesi muhtemel bir facianın önüne geçti.
Olay, Rüstempaşa Mahallesi, Cahit Dalokay Bulvarı üzerinde saat 23.10 sırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, son seferini yapan Yurtbaşı Belediyesine bağlı halk otobüsü seyir halindeyken sol arka tekerleği yerinden fırladı. Şoförün o anda yavaş seyir etmesi sonucu yaralanan olmadı. Otobüste maddi hasar meydana geldi.