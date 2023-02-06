Elazığ’da çöken binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ’da bir bina çöktü. 2 kişinin bulunduğu enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Birçok artçı sarsıntının ardından yine Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bu depremde Elazığ merkeze bağlı Akpınar Mahallesi’nde bir bina çöktü. Enkaz altında biri polis 2 kişinin kaldığı öğrenildi. Havanın kararmasına rağmen enkazda arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken, çalışmalara iş makineleri de destek veriyor.

Elazığ Valisi Ömer Toraman, “2020 depreminde orta hasarlı olup, 7.7 şiddetindeki Pazarcık depremi sonrası ağır hasarlı olarak tespit edilen 1 bina boşaltılmış, 7.6 şiddetindeki Elbistan depremi sonrası yıkılmış, 2 vatandaşımızın enkaz altından çıkarılması için çalışmalar devam etmektedir” dedi.