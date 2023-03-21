Ekvador’da medya kuruluşlarına bombalı mektup gönderildi: 1 yaralı

Ekvador’da en az 5 medya kuruluşuna içerisinde USB bellek şeklinde patlayıcı cihaz bulunan mektuplar gönderildi. Patlayıcı cihazlardan birinin patlaması sonucu 1 gazeteci yaralandı.

Ekvador’da içerisinde USB bellek şeklinde patlayıcı cihaz bulunan mektuplarla en az 5 medya kuruluşu hedef alındı. İçişleri Bakanı Juan Zapata yaptığı açıklamada, patlayıcı cihazların hepsinin Los Rios kıyı bölgesindeki Quimsaloma kasabasından gönderildiğini belirterek, 3 mektubun Guayaquil’deki ve 2’sinin ise başkent Quito’da bulunan medya kuruluşlarına gönderildiğini ifade etti.

Ecuavisa TV kanalına mektupla gelen patlayıcı cihazlardan 1’inin bilgisayara takılmasının ardından patlaması sonucu Lenin Artieda adlı gazeteci yaralanırken, diğer cihazların ise patlamadığı aktarıldı.

Ekvador Başsavcılığı, söz konusu mektuplar ile ilgili terör soruşturması başlatırken, hedef alınan medya kuruluşlarının adını kamuoyu ile paylaşmadı.

Ekvador hükümeti, ifade özgürlüğünü "saygı gösterilmesi gereken bir hak" olarak nitelendirerek saldırıları kınadı. Hükümet, "Gazeteciliği ve ifade özgürlüğünü sindirmeye yönelik her türlü girişim, adaletin tüm katılığıyla cezalandırılması gereken iğrenç bir eylemdir" ifadelerini kullandı.

Ekvador basınında yer alan haberlerde, patlayıcıların TC Televizyonu’ndan Mauricio Ayora’ya ve Teleamazonas’tan Milton Perez’e gönderildiğini aktardı.

Polis, TC Televizyonuna gönderilen cihazlardan birinin kontrollü olarak patlatıldığını ifade ederek, cihazların içerisindeki patlayıcı maddenin askeri tip bir patlayıcı madde olan RDX olabileceğini aktardı.