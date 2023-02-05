Ekipler köyde rahatsızlanan Rumeysa ve Melisa kardeşler için seferber oldu

Siirt’in Pervari ilçesinde kar ve tipiden kapanan köyde rahatsızlanan iki kardeş, ekiplerin çalışmaları sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Pervari ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İlçeye bağlı Karşıyaka köyünde yüksek ateş sonucu rahatsızlanan 6 aylık Melisa ve 2 yaşındaki Rumeysa Uslu’nun ailesi 112 Acil Sağlık ve İl Özel İdaresinden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen karla mücadele ekipleri, yolu açarak sağlık ekiplerinin köye ulaşmasını sağladı. Köyde ilk müdahalesi yapılan Uslu kardeşler, ambulansla Pervari Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Düğüncüler köyünden Siirt kent merkezine gelmeye çalışan minibüs de karda mahsur kaldı. Karla mücadele ekiplerince yaklaşık 5 saatlik çalış sonucu 18 yolcu kurtarıldı.