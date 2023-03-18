Eğlence mekanında garsonlar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

Eğlence mekanında garsonlar arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Uşak’ta Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan bir gece kulübünde çalışan 2 garson arasında henüz bilinmeyen bir sebepten kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada Ö.A. (23), iş arkadaşı Mustafa Boral’ı bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Boral, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken Ö.A. ise ekiplerce gözaltına alındı.