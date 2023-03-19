E7-T Havadan İhbar Kontrol uçağı NATO Deniz unsurlarıyla görev icra etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Muhafaza Harekatı çerçevesinde E7-T Hava İhbar Kontrol (HİK) uçağının NATO Deniz unsurlarıyla görev icra ettiğini açıkladı.

MSB sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Deniz Muhafızı Harekâtı çerçevesinde, E7-T Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağının, Akdeniz’in uluslararası hava sahasında NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2’nin desteklenmesi amacıyla NATO Deniz unsurları ile birlikte görev icra ettiğini açıkladı.