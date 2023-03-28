Düğünde magandalar havaya defalarca kez böyle ateş açtı

Bursa’da düğün sırasında silah ile havaya ateş açan magandalar, mahallede panik dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Olay, merkez Hamitler Mahallesi Gür Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün sırasında eğlencenin dozunu arttıran bir grup maganda, yanlarında getirdikleri silah ile havaya defalarca kez ateş açtı. O anlar mahallelinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.