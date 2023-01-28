Doğu Kudüs’teki saldırıda 13 yaşındaki çocuk gözaltına alındı

Doğu Kudüs’ün Silvan Mahallesi’nde 2 kişinin yaralandığı saldırının ardından 13 yaşındaki bir çocuk gözaltına alındı.

Doğu Kudüs’ün Silvan Mahallesi’nde İsrailli yerleşimcilere yapılan saldırıda yeni bir gelişme yaşandı. Polis tarafından yapılan açıklamada, bir baba ile oğlunun yaralandığı olayda 13 yaşındaki bir çocuğun gözaltına alındığı belirtildi. Saldırıyı düzenlemekle suçlanan 13 yaşındaki Muhammed Alivat’ın ailesi ise, oğullarını savunarak olayla bir ilgisi bulunmadığını belirtti. Alivat’ın abisi, kardeşinin arkadaşına gitmek üzere yolda olduğunu ve saldırı anında tesadüfen olay yerinde bulunduğunu söyleyerek, "Kardeşim bu yaşta nereden silah bulsun?" dedi.

Öte yandan İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Kudüs’te meydana gelen 2 saldırının ardından Batı Şeria’daki güvenliğin artırılacağı aktarıldı.

Saldırının ardından 42 kişi gözaltına alınmıştı

İsrail polisinin dün akşam Doğu Kudüs’teki Neve Yaakov Mahallesi’nde bulunan sinagogda gerçekleştirilen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin soruşturması kapsamında 21 yaşındaki saldırganın kimliğinin Hayri Alkam olduğu bilgisi paylaşılmıştı. Alkam’ın Doğu Kudüs’te kalıcı oturum statüsünde olduğu aktarılmıştı. Saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Alkam’ın ailesi ve yakınlarından 42 kişinin gözaltına alındığı bildirilmişti.