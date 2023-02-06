Diyarbakır’da çadır kentler kuruldu

Diyarbakır’da evleri hasar gören vatandaşlar çadır kentlerle yerleştirildi.

Diyarbakır’da evlerinde hasar meydana gelen yüzlerce vatandaş için çadır kent kuruldu. AFAD tarafından Nevruz Parkı, Anıtpark, Koşuyolu Park, Kent Meydanında ailelere kurulan çadırlarda jandarma ekipleri battaniye dağıtımı yaparken Kızılay ise yemek dağıtımı gerçekleştirdi, vatandaşlar ateş yakıp ısındı. Ağabeyini kaybeden ve evinde hasar meydana gelen Saliha Turgut, evi terk ettiklerini söyledi. Turgut, “Büyük kardeşim öldü, ailesi enkaz altında hala çıkmadılar. Biz de burada bekliyoruz, evi terk edip geldik. Çadırların içi çocuk dolu, Allah herkese şifa versin” dedi.