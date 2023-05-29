Diyarbakır’da alkolü grup paçacıda olay çıkardı: 2 yaralı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bir paçacı salonunda olay çıkan grup 2 kişiyi yaraladı.

Olay, gece saatlerinde Fırat Mahallesi Mahabat Bulvarı’nda bir paçacı salonunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, alkollü bir grup salona geldi. İçeride henüz belirlenemeyen bir tartışma yaşanması üzerine grup dışarı çıktı. Daha sonra bir kaç kişinin daha gelmesiyle dışarıdan mekana silahlı saldırı düzenlendi. Olayda İşletme sahibinin eşi S.E. ve bir personel yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, kendi imkanlarıyla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Polis, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.