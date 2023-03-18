Diyarbakır’da 50 bin TL değerindeki motosikletin çalınma anı kameraya yansıdı

Diyarbakır’da kurye görevi yaparak geçimini sağlayan Abdulhamit Demir’in, gece park ettiği motosikleti çalındı. İşe gidemeyen mağdur yetkililerden yardım istedi. Hırsızlık anı kameralara yansıdı.

Olay, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1137. Sokakta bulunana bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 50 bin TL değerindeki motosikletiyle kuryelik yapan Abdulhamit Demir, 12 Mart günü motosikletini park ettiği yerde sabah geldiğinde bulamadı. Kamera kayıtlarını inceleyen Demir, çalındığını anlayınca güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler görüntüleri incelerken 6 gündür motosikleti olmadığı için işe gidemeyen Demir yetkililerden yardım isteyerek motosikletine kavuşacağı günü beklediğini belirtti. Demir, “Akşam 22.00 sıraları işyerinden eve geldik. Motosikleti siteye park ettik sabah geldiğimizde yerinde bulamadık. Motosikletimizi çalmışlar bunun üzerine polisi aradık 5 gün geçmesine rağmen hala motosikletten haber yok. Gece saat 02.49’da çalınmış değeri 50 bin TL, iş yerinde kurye olarak kullanıyorduk. Şuan motosikletimiz olmadığı için çalışamıyor ve mağduruz. Tüm kamera kayıtlarında şahıs belli, en kısa zamanda motosikletimize kavuşmayı bekliyoruz. Şikayetçi olduk” dedi.