Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Vatandaşlarımız uygun camilerde diledikleri kadar kalabilirler”

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, deprem bölgesinde evlerine giremeyen vatandaşların camilerde kalabileceğini bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Deprem bölgesinde evlerine giremeyen tüm vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde il müftülüklerimiz ve din görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde diledikleri kadar kalabilirler” ifadelerine yer verdi.