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Devrilen tırda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

DEVRİLEN TIR’DA SIKIŞAN SÜRÜCÜ İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI

Asayiş 29.05.2023, 09:58
Devrilen tırda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde devrilen tırda sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Siverek-Şanlıurfa karayolu 20’inci kilometresinde Mehmet Ö (28) idaresindeki arpa yüklü tır, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi. Meydana gelen kazada sürücü araç içerisinde sıkışırken, tır kasasında bulunan tonlarca arpa yola döküldü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, uzun uğraşlar sonucu, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarılarak, Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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